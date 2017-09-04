"Челси" не включил Диего Косту в заявку команды на Лигу Чемпионов

Форвард "Челси" Диего Коста не сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Тренерский штаб "синих" не включил 28-летнего испанца в заявку команды на самый престижный еврокубковый турнир.

Напомним, что ранее Коста вошёл в заявку "Челси" на АПЛ.

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