"Челси" недоволен интересом "Реала" к Азару

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"Челси" недоволен интересом "Реала" к Азару

"Челси" недоволен интересом мадридского "Реала" к вингеру Эдену Азару, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство "синих" опасается, что у них не найдётся инструментов для удержания звёздного бельгийца в летнее трансферное окно.

Напомним, что королевский клуб готов заплатить за 28-летнего футболиста 117 миллионов евро, однако из-за запрета от ФИФА лондонцы не смогут потратить эти деньги на подписание замены для своего лидера.

Контракт Азара с "Челси" истекает в 2020 году и полузащитник отказывается его продлевать. Кроме того, игрок неоднократно заявлял о желании выступать за "Реал" и поработать с Зинедином Зиданом, который как раз вернулся на тренерский мостик "сливочных".

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Азар не такой дурак, чтоб идти в это сборище престарелых, где правит балом Рамос, отбирая у форвардов пенальти!

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