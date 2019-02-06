"Челси" недоволен поведением Куртуа

Руководство "Челси" крайне недовольно поведением экс-голкипера команды Тибо Куртуа. Об этом сообщает Sky Sports. В интервью изданию HLN вратарь сказал, что с директором клуба Марией Грановской сложно общаться.

"С Мариной было сложно говорить о переговорах. Люди, которые занимаются контрактами, зарплатами и трансферами выполняют сложную задачу.



Мы встречались с Марией в марте, тогда я ей и сообщил о желании уйти, так как из-за расписание в АПЛ не могу регулярно общаться с семьей.



Тем не менее после чемпионата мой трансфер ушел на второе место и все игроки, которые должны были меня заменить оказались дорогими", - сказал Куртуа.

Напомним, голкипер играл в "Челси" с 2011 года, летом 2018-го Куртуа перешел в мадридский "Реал".

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