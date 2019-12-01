"Челси" ни разу не сфолил в матче с "Вест Хэмом". Такое случилось в АПЛ впервые за 16 лет

"Вест Хэм" обыграл "Челси" в гостевом матче 14-го тура АПЛ.

Лондонский клуб в этой встрече ни разу не сфолил. Соперник совершил 16 нарушений.

Отметим, в последний раз команда показывала подобный результат в сезоне 2003/04. Тогда "Вулверхэмптон" ни разу не сфолил в матче против "Брайтона" (0:2).

"Челси" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

А еще: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение и другие результаты 14-го тура АПЛ| http://soccernews.ru