"Челси" ни разу не сфолил в матче с "Вест Хэмом". Такое случилось в АПЛ впервые за 16 лет

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"Челси" ни разу не сфолил в матче с "Вест Хэмом". Такое случилось в АПЛ впервые за 16 лет

"Вест Хэм" обыграл "Челси" в гостевом матче 14-го тура АПЛ.

Лондонский клуб в этой встрече ни разу не сфолил. Соперник совершил 16 нарушений.

Отметим, в последний раз команда показывала подобный результат в сезоне 2003/04. Тогда "Вулверхэмптон" ни разу не сфолил в матче против "Брайтона" (0:2).

"Челси" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

А еще: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение и другие результаты 14-го тура АПЛ| http://soccernews.ru
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3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
8 Бернли Бернли 14 18
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
17 Эвертон Эвертон 13 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
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