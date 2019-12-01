"Челси" ни разу не сфолил в матче с "Вест Хэмом". Такое случилось в АПЛ впервые за 16 лет
"Вест Хэм" обыграл "Челси" в гостевом матче 14-го тура АПЛ.
Лондонский клуб в этой встрече ни разу не сфолил. Соперник совершил 16 нарушений.
Отметим, в последний раз команда показывала подобный результат в сезоне 2003/04. Тогда "Вулверхэмптон" ни разу не сфолил в матче против "Брайтона" (0:2).
"Челси" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
А еще: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" побеждают, "Челси" терпит поражение и другие результаты 14-го тура АПЛ| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|13
|19
|7
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|8
|Бернли
|14
|18
|9
|Арсенал Лондон
|13
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|13
|10
|20
|Уотфорд
|14
|8