"Челси" нужен молодой игрок "МЮ"

"Челси" проявляет интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуются "Ювентус" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 22-летний Мартиаль провел за "Манчестер Юнайтед" 43 матча во всех турнирах и забил 11 мячей.

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