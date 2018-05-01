"Челси" нужен молодой игрок "МЮ"

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"Челси" нужен молодой игрок "МЮ"

"Челси" проявляет интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуются "Ювентус" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 22-летний Мартиаль провел за "Манчестер Юнайтед" 43 матча во всех турнирах и забил 11 мячей.

Не пропустите: Мартиаль принял решение по своему будущему. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
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