"Челси" нужен один из лидеров "Байера"

"Челси" нацелился на вингера "Байера" Леона Бэйли.

Как сообщает Express, лондонский клуб готов выложить за 22-летнего футболиста около 100 миллионов евро. Отметим, что на игрока также претендуют "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Бэйли выступает за "Байер" с 2017 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2023 года.

В этом сезоне Бэйли провел 22 матча, в которых отметился 7 голами и одним ассистом.

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