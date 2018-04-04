"Челси" нужен тренер "Монако"

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"Челси" нужен тренер "Монако"

"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Монако" Леонарду Жардиму, сообщает Yahoo!Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб уже провел предварительные переговоры с монегасками. Лондонцы намерены уволить нынешнего наставника Антонио Конте и активно ищут ему замену.

Стоит отметить, что 43-летний Жардим также входит в сферу интересов "Арсенала" и ПСЖ.

Не пропустите: "Челси" определился с преемником Конте.  | http://soccernews.ru

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