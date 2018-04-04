"Челси" нужен тренер "Монако"
"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Монако" Леонарду Жардиму, сообщает Yahoo!Sports.
По сведениям издания, лондонский клуб уже провел предварительные переговоры с монегасками. Лондонцы намерены уволить нынешнего наставника Антонио Конте и активно ищут ему замену.
Стоит отметить, что 43-летний Жардим также входит в сферу интересов "Арсенала" и ПСЖ.
Не пропустите: "Челси" определился с преемником Конте. | http://soccernews.ru
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|2
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|31
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|32
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|4
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|Челси
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|6
|Арсенал Лондон
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|46
|8
|Лестер Сити
|31
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|9
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|32
|40
|10
|Борнмут
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|Суонси Сити
|31
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|Хаддерсфилд Таун
|32
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|Кристал Пэлас
|32
|30
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|Саутгемптон
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