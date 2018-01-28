"Челси" - "Ньюкасл" - 3:0 (обзор)

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"Челси" - "Ньюкасл" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/16 финала кубка Англии, в котором "Челси" дома разгромил "Ньюкасл".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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