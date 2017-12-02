"Челси" – "Ньюкасл" - 3:1 (обзор)

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"Челси" – "Ньюкасл" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура АПЛ между "Челси" и "Ньюкаслом".

Не пропустите: "Челси" без особых проблем переиграл "Ньюкасл". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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