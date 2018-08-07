Лондонский "Челси" обновит трансферный рекорд для вратарей, информирует AS.

По сведениям издания, в течение ближайших двух дней игроком "аристократов" станет голкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага. 23-летний страж ворот басков уже вылетел в Мадрид, чтобы согласовать условия личного контракта с новым клубом. За него "синие" заплатят 80 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте. В Лондон Аррисабалага отправится уже завтра, где пройдет медобследование и подпишет контракт с "Челси".

Напомним, "Челси" близок к приобретению хавбека стоимостью 56 миллионов евро. | soccernews.ru