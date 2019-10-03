"Челси" обсуждает продление контрактов с Абрахамом и Томори
"Челси" планирует предложить продлить контракты нападающему Тэмми Абрахаму и защитнику Фикайо Томори. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, лондонцы уже ведут переговоры с игроками и рассчитывают заключить пятилетние контракты в ближайшие недели.
21-летний Томори в этом сезоне АПЛ провел 4 матча и забил 1 гол.
На счету 22-летнего Абрахама 7 матчей и 7 голов в этом сезоне чемпионата Англии.
Напомним, вчера, 2 октября, "Челси" обыграл "Лилль" (2:1) в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов.
А еще: "Аякс" разгромил "Валенсия", "Челси" победил "Лилль"| http://soccernews.ru
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