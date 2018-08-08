"Челси" объявил о договоренности с "Реалом" по трансферам Куртуа и Ковачича

Теги челсиреал мадридматео ковачичтибо куртуа

"Челси" объявил о договоренности с "Реалом" по трансферам Куртуа и Ковачича

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа перейдет в "Реал", а в обратном направлении отправится хорватский полузащитник Матео Ковачич, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время оба футболиста пройдут медицинские обследования.

Сумма трансфера Куртуа не разглашается, но по некоторым данным, она составит около 35 миллионов евро. Что касается Ковачича, то его лондонцы арендуют на год с правом последующего выкупа.

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