"Челси" объявил о переходе Дзаппакосты

Защитник "Торино" Давиде Дзаппакоста стал игроком "Челси", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 28 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с английским клубом до лета 2021 года.

25-летний Дзаппакоста выступал за "Торино" с 2015 года, провел за клуб 58 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Изолу Лири", "Аталанту" и "Авеллино". За сборную Италии сыграл 4 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8,5 миллионов евро.

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