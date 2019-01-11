"Челси" объявил о переходе Фабрегаса в "Монако"



Испанский полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас перешел в "Монако". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера составила порядка 10 миллионов евро. Хавбек подписал контракт с монегасками до лета 2022 года.

31-летний Фабрегас выступал за "Челси" с 2014 года, провел за клуб 198 матчей и забил 22 гола. Ранее играл за "Арсенал" и "Барселону".

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