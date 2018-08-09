"Челси" объявил о переходе игрока "Реала": фото

Хорватский полузащитник "Реала" Матео Ковачич перешел в "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Лондонский клуб арендовал футболиста на один сезон. Информация о наличии в соглашении опции выкупа не разглашается.

24-летний Ковачич выступает за "Реал" с 2015 года, провел за клуб 109 матчей и забил 3 гола. Ранее играл за "Динамо" (Загреб) и "Интер". За сборную Хорватии сыграл 46 матчей и забил 1 мяч. Двукратный чемпион Хорватии, чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Хорватии, обладатель Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

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