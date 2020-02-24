"Челси" объявил о переходе Зиеша

"Челси" подписал контракт с марокканским нападающим "Аякса" Хакимом Зиешем, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение сроком на пять лет. Футболист перейти в лондонским клуб летом 2020 года. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. За счет бонусов она может увеличиться на четыре миллиона.

26-летний Зиеш в нынешнем сезоне провел за "Аякс" 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу. Ранее он играл за "Херенвен" и "Твенте". За сборную Марокко сыграл 32 матча и забил 14 мячей.

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