"Челси" объявил о первом трансфере при Лэмпарде



Нападающий "Тромсе" Брайан Фьябема перешел в "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и заключил предварительное заключение с лондонским клубом. Полноценный контракт форвард подпишет 16 февраля, когда ему исполнится 17 летю

16-летний Фьябема является воспитанником "Тромсе" и провел за клуб один матч. Сыграл три матча за юношескую сборную Норвегии U17 и забил три мяча.

Норвежец стал первым трансфером "Челси" с тех пор, как команду возглавил Фрэнк Лэмпард. Напомним, что прошлым летом лондонский клуб не мог регистрировать новых игроков из-за трансферного бана.

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