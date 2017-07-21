"Челси" объявил о подписании Мораты

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"Челси" объявил о подписании Мораты

Форвард "Реала" Альваро Мората перебрался в "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Испанец поставил подпись под пятилетним соглашением. Зарабатывать в "Челси" Мората будет 9 миллионов евро в год.

Стоимость трансфера составила 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мората сыграл 43 матча и забил 20 голов.

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