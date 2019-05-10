"Челси" объявил о продлении контракта с Давидом Луизом

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"Челси" объявил о продлении контракта с Давидом Луизом

Бразильский защитник Давид Луиз подписал новый контракт с "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Стоит отметить, что это исключение из правил. Ранее "синие" не предлагали футболистам старше 30 лет договоры сроком более 12 месяцев.

32-летний Луиз выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год, после чего на протяжении двух сезонов защищал цвета ПСЖ, а затем вернулся на "Стемфорд Бридж".

В сумме опытный центрбек провёл за "пенсионеров" 246 матчей и забил 18 голов.

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