"Челси" объявил о продлении контракта с Давидом Луизом
Бразильский защитник Давид Луиз подписал новый контракт с "Челси", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Стоит отметить, что это исключение из правил. Ранее "синие" не предлагали футболистам старше 30 лет договоры сроком более 12 месяцев.
32-летний Луиз выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год, после чего на протяжении двух сезонов защищал цвета ПСЖ, а затем вернулся на "Стемфорд Бридж".
В сумме опытный центрбек провёл за "пенсионеров" 246 матчей и забил 18 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15