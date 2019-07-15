"Челси" объявил о продлении контракта с талантливым воспитанником



"Челси" продлил контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и лондонским клубом будет действовать до лета 2024 года.

20-летний Маунт является воспитанником "Челси", находится в структуре клуба с шести лет. Сыграл 25 матчей за молодежную команду U23, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Победитель Чемпионата Европы U19. Сыграл четыре матча за молодежную сборную Англии и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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