"Челси" объявил о трансфере Хаверца из "Байера"

"Челси" объявил о трансфере хавбека "Байера" Кайа Хаверца. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Ранее в СМИ сообщали, что "Байер" получит компенсацию в размере 80 миллионов евро, 20 будут предусмотрены в размере 20 млн евро.

21-летний хавбек - воспитанник "Байера", в первой команде он играет с 2016 года. В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 45 матчах, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

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