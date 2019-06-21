"Челси" объявил о возвращении в клуб Петера Чеха

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"Челси" объявил о возвращении в клуб Петера Чеха

Петер Чех назначен на пост технического директора "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Кроме того, бывший вратарь станет спортивным советником руководства "синих". Он будет отвечать за связь молодёжного футбола с главной командой.

"Для меня честь вновь присоединиться к "Челси" и помочь создать наилучшие условия для работы на высоком уровне, чтобы развить успех клуба, которого добились за последние 15 лет. Я с нетерпением жду нового вызова и надеюсь, что смогу использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь ещё больших успехов в будущем", - сказал Чех.

Стоит отметить, что легендарный голкипер выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год, с командой он выиграл 15 трофеев.

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