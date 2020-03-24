"Челси" объявил о выздоровлении Хадсона-Одои от коронавируса

Теги челсикаллум хадсон-одоикоронавирус

"Челси" объявил о выздоровлении Хадсона-Одои от коронавируса

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои вылечился от коронавирусной инфекции.

Как сообщает официальный сайт "синих", 19-летний футболист хорошо себя чувствует и уже усердно тренируется дома, чтобы побыстрее набрать форму.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Великобритании введён строгий карантин из-за коронавируса.

Что касается розыгрыша АПЛ, то из-за пандемии он приостановлен до 30 апреля.

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