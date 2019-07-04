"Челси" объявил об уходе Дзолы

Тренер "Челси" Джанфранко Дзолы покинул клуб, сообщает официальный сайт аристократов.

В минувшем сезоне Дзола работал в должности ассистента бывшего главного тренера клуба Маурицио Сарри.

Дзоле предложили работать послом клуба, но он принял решение продолжить тренерскую карьеру.

52-летний Дзола в бытность игроком выступал за "Челси" с 1996 по 2003 годы. В качестве тренера он возглавлял "Вест Хэм", "Уотфорд", "Кальяри", "Аль-Араби" и "Бирмингем".

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