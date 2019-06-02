"Челси" объявил об уходе Кэйхилла

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"Челси" объявил об уходе Кэйхилла

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста 30 июня завершается срок контракта с лондонским клубом, который стороны предпочли не продлевать. Таким образом, Кэйхилл стал свободным агентом.

33-летний Кэйхилл выступал за "Челси" с 2012 года. Всего за лондонский клуб он провел 290 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Астон Виллу", "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Болтон". За сборную Англии сыграл 61 матч и забил 5 голов. Двукратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской Лиги, победитель Лиги Чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы.

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