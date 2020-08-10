"Челси" объявил об уходе Педро
Лондонский "Челси" подтвердил, что клуб покидает испанский вингер Педро Родригес.
Контракт между сторонами истёк, поэтому 33-летний футболист стал свободным агентом.
Thanks for everything, @_Pedro17_!— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2020
Скорее всего, воспитанник "Барселоны" в ближайшее время заключит соглашение с "Ромой".
Педро выступал за "Челси" с августа 2015 года, сыграл 206 матчей, забил 43 гола и сделал 28 ассистов.
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