"Челси" объявил об уходе пяти игроков

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"Челси" объявил об уходе пяти игроков

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте подтвердил уход из клуба пяти футболистов.

Четыре игрока покинули "синих" в связи с истечением срока контрактов - это вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэйхилл, а также хавбек Кайл Скотт.

Кроме того, с "Челси" попрощался аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, который вернулся в "Ювентус" после завершения полугодичной аренды.

Стоит отметить, что клуб не объявил об уходе Матео Ковачича. У него, как и у Игуаина, 30 июня истёк срок аренды.

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