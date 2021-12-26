"Челси" обыграл "Астон Виллу" в АПЛ

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"Челси" обыграл "Астон Виллу" в АПЛФото: инстаграм АПЛ/Автор неизвестен

"Астон Вилла" на своем поле уступила лондонскому "Челси" в матче АПЛ.

"Астон Вилла" - "Челси" - 1:3

Голы: Джеймс (автогол), 28 - 1:0, Жоржиньо (пенальти), 34 - 1:1, Лукаку, 56 - 1:2, Жоржиньо (пенальти), 90 - 1:3.

"Астон Вилла" - Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Сансон (Эль-Гази, 76), Буэндиа (Чуквуэмека, 74), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Ингз (Траоре, 73), Уоткинс.

"Челси" - Менди, Джеймс, Тиаго Силва (Кристенсен, 52), Рюдигер, Чалоба (Лукаку, 46), Алонсо, Жоржиньо, Канте (Ковачич, 63), Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои.

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