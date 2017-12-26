"Челси" обыграл "Брайтон" на "Стэмфорд Бридж"
Непроигрывающий с 2003 года в Boxing Day лондонский "Челси" встретился в рамках 20 тура с новичком дивизиона "Брайтоном", который занимал место в середине турнирной таблицы. "Челси" же немного лихорадит, однако статистика последних лет говорит, что своих болельщиков "аристократы" в новогодние праздники радуют всегда, не изменили они традиции и сегодня.
С первых минут матча хозяева поля завладели инициативой, но при этом никуда не торопились, подолгу катая мяч в центре поля и около чужой штрафной, моментов в первые 15 минут практически не было, даже удары можно посчитать по пальцам одной руки. Такое развитие событий устраивало "Брайтон", гости спокойно отбивались, сами вперед шли очень редко. Активизировался "Челси" после 20 минуты, когда сначала из выгоднейшей позиции не сумел пробить Бакайоко, которому сбросил мяч Рюдигер, однако француз замешкался и упустил возможность для удара. Следом два момента упустил Мозес. Виктор вывалился один на один с вратарем, но переиграть в ближнем бою Райана не сумел. Через минуту нигериец снова угрожал воротам "Брайтона", однако и со второй попытки не сумел пробить австралийского вратаря "Брайтона".
Что не получилось у "Челси" в первой половине игры, вышло сделать сразу с наступлением второй. Сразу же после свистка арбитра "синие" пошли вперед, Аспиликуэта выполнил заброс в штрафную "Брайтона", где Даффи забыл Морату, а тот без особых проблем отправил мяч в сетку. Через несколько минут счет мог удвоить Азар, но бельгиец не попал в створ после выстрела с линии штрафной.
Лондонцы не сбавили темп после первого забитого мяча, продолжали давить и создавать моменты. Прекрасный удар со штрафного получился у Алонсо – Райан в красивом прыжке вытащил мяч, переведя его на угловой. После подачи с угла поля Алонсо уже пробивал головой, однако на пути мяча снова стал вратарь. Испанский латераль на этом не успокоился и уже через минуту удача ему улыбнулась. Фабрегас снова навесил с углового – Алонсо в очередной раз опередил защитников и пробил головой точно в дальний правый угол.
Через некоторое время свое слово едва не сказал Азар. Эден ворвался в чужую штрафную, обыграл защитника, а затем пробил мимо вратаря, однако Райана на "ленточке" подстраховал Данк. В следующей же атаке Азар выскочил на свидание с вратарем, но вместо удара стал смещаться влево, затем откатил мяч на Бакайоко, но француз не попал в пустой угол.
У "Брайтона" моменты стали возникать лишь в заключительном отрезке матча. Размочить счет мог вышедший на замену Мюррей, он первым же касанием расстреливал в упор Куртуа, но Тибо спас свою команду от гола. А у же в компенсированное время даже бельгийский вратарь уже не сумел бы помочь "Челси", однако Даффи из выгодной позиции пробил мимо.
Команда Конте добыла уверенную победу и приблизилась к "Манчестер Юнайтед", который едва не проиграл на своем поле "Бернли". Следующие соперники – "Сток Сити" и "Арсенал".
"Челси" – "Брайтон" 2:0
Голы: Мората, 46 – 1:0; Алонсо, 60 – 2:0
"Челси": Куртуа, Кэхилл, Рюдигер, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Канте (Дринкуотер, 85), Бакайоко, Алонсо, Азар (Виллиан, 73), Мората (Бачуайи, 82).
"Брайтон": Райан, Зуттнер, Даффи, Данк, Скелотто, Искьердо, Стивенс, Преппер, Марч (Нокар, 82), Каяль (Гросс, 73), Хемед (Мюррей, 80).
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12