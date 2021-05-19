"Челси" обыграл "Лестер" и вышел на 3 место в АПЛ: "Лисы" не готовы к Лиге Чемпионов, "Челси" вырос тактически при Тухеле

Вчера на стадионе "Стемфорд Бридж" лондонский "Челси" победил "Лестер" со счетом 2:1 и сбросил подопечных Роджерса с 3 позиции АПЛ. Теперь в борьбе за Лигу Чемпионов вырисовывается интересная картина. Если "Ливерпуль" победит "Бернли" сегодня, то парни Клоппа выскочат на 4 позицию перед последним туром. А там у лис будет неприятный "Тоттенхэм". После победы в Кубке Англии дела "Лестера" пошли не очень, а матч с "аристократами" показал одну важную тенденцию. О ней поговорим в традиционном аналитическом обзоре!

"Лестер" не готов к ЛЧ

"Лестер" и через пять лет после своего исторического чемпионства остается ярким явлением в британском футболе. За этот период команда сыграла в 1/4 ЛЧ и 1/16 ЛЕ, дошла до полуфинала Кубка лиги и выиграла Кубок Англии, а уже во втором сезоне подряд "лисы" ведут отчаянную борьбу за ТОП-4 АПЛ. При этом "лисы" сохранили свой шарм, хотя не всегда их футбол радует счетами 9:0 – под руководством Брендана Роджерса они стали прагматичным коллективом, который без колебаний ставит "автобус" против грандов. "Лестер" любят, поэтому большинство нейтральных фанатов вчера держали кулаки за победу андердога над "Челси". Всем хотелось увидеть "лис" в Лиге Чемпионов – тем более, что в текущем сезоне они выглядели максимально готовыми к турниру. Команда набрала четыре очка из МЮ и выбила "дьяволов" из Кубка (3:1), разгромила "Манчестер Сити" осенью (5: 2), выносила "Ливерпуль" (3:1) и "Челси" (2:0), ну и победила лондонцев в финале кубка (1:0) – с такими результатами двери престижного турнира должны открываться с ноги. Впрочем, с "Лестером" это не работает.

Во-первых, "лисы" не выдерживают темп. Во втором сезоне подряд подопечные Брендана Роджерса заваливают финал чемпионата, раздавая очки направо и налево – за весну "лисы" расписали ничью с "Бернли" и "Саутгемптоном", проигрывали "Вест Хэму" и "Арсеналу" (при трех пропущенных голах), а бедовый "Ньюкасл" вообще разбил их со счетом 4:2 (на выезде). Год назад у команды было оправдание в виде эпидемии травм, однако сейчас "Лестер" не имеет таких проблем. "Синие" держатся в ТОП-4 только благодаря старым заслугам – по ожидаемым очками они уступают и "Челси", и "Ливерпулю", находясь на шестой позиции. Правда, за весенний период коллективу удалось зацепиться за четвертую, но преимущество над ближайшими преследователями ("Эвертоном" и "Ливерпулем") мизерное. И это при большем количестве матчей! "Лестер" на дистанции идет первым после "богов". Долгое время они пользовались кризисом конкурентов, но со стабилизацией "Челси" и "Ливерпуля" подопечные Брендана Роджерса перестали выдерживать конкуренцию. Во-вторых, футбол "лис" в топ-матчах не очень впечатлил. Формально у команды много побед над лидерами, но по факту все они были с нюансами: кризисный "Сити" тогда еще остановился после 30-й минуты, "Ливерпуль" пропустил трижды из трех атак за шесть минут, а "Юнайтед" проиграл резервным составом – да и с "Челси" в январе "Лестер" забил два гола из трех-четырех моментов. Во всех случаях Брендан Роджерс выставлял "автобус", даже не пытаясь бороться за инициативу на поле. Обвинять его трудно (тем более, что результаты были хорошие), однако для Лиги Чемпионов такого футбола мало – рано или поздно там придется играть с позиции силы.

Два подряд поединка против "Челси" показали, что "Лестер" не готов к такому. Лондонцы откровенно разрывали низкий блок "лис" – от разгромов подопечных Брендана Роджерса спасали только Вернер, Шмейхель и VAR. Впервые пробить в створ в финале Кубка "лисы" смогли только во время гола Тилеманса с дистанции (больше таких попаданий не было), а дебютный удар с игры на "Стэмфорд Бридж" они провели аж на 68-й минуте. В первом же тайме по ударам было 11:1 в пользу "аристократов", а после перерыва гости ничего интересного, кроме гола и выстрела Переса, и не создали. Нельзя сказать, что с таким футболом в ЛЧ делать нечего. Тот же "Атлетико" в своем прагматизме даст фору "Лестеру" – впрочем, с АПЛ в главный турнир Европы попадают только четыре команды. "Лисы", к сожалению, уровень ТОП-4 не выдерживают.

"Челси" выглядит очень мощно

Тухель продолжает поражать футбольную общественность. Всего за четыре месяца немец превратил разбалансированного середнячка в финалиста Лиги Чемпионов, на 99% обеспечив место в ТОП-4 АПЛ по завершении сезона – и с каждым матчем его "Челси" становится все более сильным. Это заметно даже без глубокого тактического анализа. Сначала немецкий коуч наладил работу в обороне и поставил на владение мячом, побеждая в "низовых" матчах с минимальным количеством голов и моментов, однако в последний месяца у "аристократы" начали доминировать на поле, создавая кучу голевых моментов. Тот же "Реал" мог пропускать 5-7 мячей, по воротам "Арсенала" прошло 14 ударов из пределов штрафной (при двух штангах), а с "Лестером" в АПЛ команда наиграла на три ожидаемых гола – при этом сопернику практически ничего не позволили. Менее ярким оказался поединок в финале Кубка, но в целом два матча против "лис" показали, насколько тяжелым тактическим орешком является нынешний "Челси". Лондонцы выполняют план Томаса Тухеля настолько убедительно, что тот не меняет его даже после невыразительных результатов – так было с "Реалом", когда команда продолжала разыгрывать карту с перемещением центрхава и разрывом флангов. Так случилось и с "Лестером".

И в Кубке, и в чемпионате "аристократы" держались одинакового шаблона: Джеймс садился в центр обороны для персональной игры по рывкам Варди, Аспиликуэта играл по всей бровке, а центрхавы вступали в прессинг прямо перед штрафной – и все это работало. 11:1 по ударам, два отмененных гола, не назначенный пенальти, куча классных врываний в штрафную со стороны Канте, Вернера и Маунта, классная работа Жоржиньо в полумоментах и полное отсутствие активности со стороны "Лестера" – вот что увидели фанаты на "Стэмфорд Бридж" только до перерыва. Брендан Роджерс не смог подстроиться, хотя он явно пытался это сделать. На это намекал переход Варди на острие атаки (где прямым соперником был Силва, а не Джеймс) с поддержкой Переса и Мэддисона в глубине – впрочем, у гостей вообще ничего не получилось. После перерыва "Челси" был не таким ярким, но в целом матч оставался под контролем лондонцев до самого финального свистка. Подопечные Томаса Тухеля все так же бежали в контратаки, врывались в ударные зоны и держали преимущество в полумоментах. Даже после пропущенного мяча команда не нервничала, доминируя на футбольном поле.

Во всей этой идиллии прозвучало несколько тревожных звоночков. Во-первых, заметно, что для работы в таком интенсивном ритме "Челси" не хватает сил, хотя именно в скорости игры кроется половина успеха Томаса Тухеля. Более 70 минут лондонцы не выдерживают. Соперники "аристократов" регулярно получают возможности для перевода духа. Во-вторых, "Челси" все равно регулярно пропускает из минимума моментов. Да, большинство из этих пропущенных мячей стали откровенной случайностью, однако случайностей уже слишком много – Бензема забил с первого удара "Реала", Тилеманс попал в девятку с дистанции дебютным выстрелом в створ, а Ихеаначо отличился благодаря ошибке Ковачича. Всем эпизодам предшествовали мелкие ошибки при оценке пространства, а в случае с Маттео добавился еще и фактор неоптимальной формы после травмы. Данные фак-апы не являются критическими, но в финале ЛЧ они могут стоить победы.

В конце концов, есть определенные проблемы и в атаке. "Челси" стал создавать очень много моментов, и начал забивать по два гола, но при 15 выстрелах из пределов штрафной, контроле темпа и движения мяча лондонцы слишком много нереализовывают. Кроме того, очень частым сценарием является быстрый прорыв "аристократов" на последнюю треть с последующей остановкой и банальным завершением – хотя с "Лестером" на "Стэмфорд Бридж" это проявлялось не так сильно. Словом, проект Томаса Тухеля до сих пор остается сырым, однако даже в такой форме топ-тренеры не могут справиться "Челси". Пока трудно понять, как тактически бить этот коллектив – лондонцы готовы к любым заготовкам соперника. При этом их скорость и количество моментов реально впечатляют. "Аристократы" готовы к победе в финале ЛЧ даже сейчас.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников