"Челси" обыграл "Лестер" в матче Кубка Англии и вышел в полуфинал
"Лестер" проиграл "Челси" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Англии.
Победный гол забил полузащитник Росс Баркли.
"Лестер" - "Челси" - 0:1 (0:0)
Гол: Баркли, 63 - 0:1
"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чоудури, 57), Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди.
"Челси": Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам.
Таким образом, лондонский клуб вышел в полуфинал турнира.
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