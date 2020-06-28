"Челси" обыграл "Лестер" в матче Кубка Англии и вышел в полуфинал

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"Челси" обыграл "Лестер" в матче Кубка Англии и вышел в полуфинал

"Лестер" проиграл "Челси" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Англии.

Победный гол забил полузащитник Росс Баркли. 

"Лестер" - "Челси" - 0:1 (0:0)

Гол: Баркли, 63 - 0:1

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чоудури, 57), Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди.

"Челси": Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам.

Таким образом, лондонский клуб вышел в полуфинал турнира.

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