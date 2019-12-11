"Челси" обыграл "Лилль", а "Аякс" дома уступил "Валенисии"

"Челси" обыграл "Лилль" в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В параллельно матче группы H "Аякс" проиграл "Валенсии".

"Челси" - "Лилль" - 2:1 (2:0)

Голы: Абрахам, 19 - 1:0, Аспиликуэта, 35 - 2:0, Реми, 78 - 2:1.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Ковачич (Маунт, 82), Жоржинью, Канте, Виллиан, Пулишич (Хадсон-Одои, 62), Абрахам (Батшуайи, 72).

"Лилль": Меньян (Лео Жардим, 72), Пье, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало, Тиагу Майа (Бамба, 66), Шека, Юсуф Языджи, Сумаре, Реми, Араужу (Ренату Санчеш, 82).

"Аякс" - "Валенсия" - 0:1 (0:1)

Гол: Родриго, 24.

"Аякс": Онана, Мазрауи, Фелтман, Блинд, Тальяфико (де Йонг, 89), Альварес (Дест, 46), ван де Бек, Мартинес, Зиех, Тадич, Ланг (Хюнтелар, 70).

"Валенсия": Доменеч, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Хосе Гайя, Торрес (Мангала, 90+5), Парехо, Коклен, Солер, Родриго, Гамейро (Вальехо, 54).

Таким образом, в 1/8 финала Лиги Чемпионов прошли "Челси" и "Валенсия". В Лиге Европы продолжит играть "Аякс". "Лилль" закончил выступление в турнире.

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