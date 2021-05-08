"Челси" обыграл "Манчестер Сити" благодаря голу на 93-й минуте
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле проиграл "Челси" со счетом 1:2.
В концовке первого тайма счет открыл Рахим Стерлинг, но во второй половине равновесие восстановил Хакиш Зиеш. В компенсированное время победу лондонцам принес Маркос Алонсо.
"Манчестер Сити" с 80 очками остался на первом месте в турнирной таблице АПЛ. "Челси", набрав 64 очка, вышел на третье место.
Напомним, что "Манчестер Сити" и "Челси" сыграют в финале Лиги Чемпионов.
"Манчестер Сити" – "Челси" - 1:2 (1:0)
Голы: Стерлинг, 44 - 1:0, Зиеш, 63 - 1:1, Алонсо, 90+3 - 1:2
"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди (Зинченко, 80), Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Ферран Торрес (Гюндоган, 71), Родри, Стерлинг, Лапорт, Габриэл Жезус, Агуэро (Фоден, 70).
"Челси": Менди, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 45), Джеймс, Зиеш (Хадсон-Одои, 76), Канте (Жоржиньо, 68), Пулишич, Гилмор, Аспиликуэта, Вернер.
Не пропустите: "Тоттенхэм" проиграл "Лидсу". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Коман завоевал 10-й чемпионский титул за 10 лет
-
ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" Гончаренко
-
1
"Челси" обыграл "Манчестер Сити" благодаря голу на 93-й минуте
-
"Бавария" уничтожила гладбахскую "Боруссию". Левандовски сделал хет-трик
-
Пике высказался о ничьей с "Атлетико" в Ла Лиге
-
"Интер" разгромил "Сампдорию" в матче Серии А
-
Источник: "Спартак" окончательно договорился с Руем Виторией
-
"Лион" разгромил "Лорьян" в матче Лиге 1
-
Мюллер и Алаба установили рекорд Бундеслиги
-
2
Месси не сделал голевых действий в матчах с "Реалом" и "Атлетико" в этом сезоне
-
ЦСКА не планирует выкупать Рондона
-
ЦСКА третий год подряд не попадет в Лигу Чемпионов
-
"Барселона" и "Атлетико" сильнейшего не выявили
-
"Кристал Пэлас" взял верх над "Шеффилд Юнайтед"
-
Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд
-
"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо", "Рубин" победил тульский "Арсенал"
-
"Оренбург" заработал путёвку в РПЛ. Клуб могут лишить повышения в классе из-за стадиона
-
"Наполи" разгромил "Специю", "Удинезе" и "Болонья" поделили очки
-
Зидан высказался о поведении Азара после поражения "Реала" от "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18