"Челси" обыграл "Манчестер Сити" благодаря голу на 93-й минуте

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле проиграл "Челси" со счетом 1:2.

В концовке первого тайма счет открыл Рахим Стерлинг, но во второй половине равновесие восстановил Хакиш Зиеш. В компенсированное время победу лондонцам принес Маркос Алонсо.

"Манчестер Сити" с 80 очками остался на первом месте в турнирной таблице АПЛ. "Челси", набрав 64 очка, вышел на третье место.

Напомним, что "Манчестер Сити" и "Челси" сыграют в финале Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" – "Челси" - 1:2 (1:0)

Голы: Стерлинг, 44 - 1:0, Зиеш, 63 - 1:1, Алонсо, 90+3 - 1:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди (Зинченко, 80), Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Ферран Торрес (Гюндоган, 71), Родри, Стерлинг, Лапорт, Габриэл Жезус, Агуэро (Фоден, 70).

"Челси": Менди, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 45), Джеймс, Зиеш (Хадсон-Одои, 76), Канте (Жоржиньо, 68), Пулишич, Гилмор, Аспиликуэта, Вернер.

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