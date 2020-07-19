"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии
"Челси" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии.
Отметим, что "синие" вели на протяжении всего матча. "МЮ" удалось отыграть лишь один мяч.
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:3 (0:1)
Голы: Жиру, 45+11 - 0:1, Маунт, 46 - 0:2, Магуайр, 74 (в свои ворота) - 0:3, Бруну Фернандеш, 85 (с пенальти) - 1:3.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Магуайр, Байи (Марсьяль, 45+2), Линделеф, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 79), Уильямс, Матич, Фред (Погба, 55), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Игало, 79), Д.Джеймс (Гринвуд, 56).
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Р.Джеймс, Ковачич (Лофтус-Чик, 86), Жоржинью, Маунт (Педро, 90+1), Виллиан (Абрахам, 80), Жиру (Хадсон-Одои, 80).
В финале Кубка Англии "Челси" встретится с "Арсеналом", который ранее обыграл "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18