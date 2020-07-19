"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии

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"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии

"Челси" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии.

Отметим, что "синие" вели на протяжении всего матча. "МЮ" удалось отыграть лишь один мяч.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:3 (0:1)

Голы: Жиру, 45+11 - 0:1, Маунт, 46 - 0:2, Магуайр, 74 (в свои ворота) - 0:3, Бруну Фернандеш, 85 (с пенальти) - 1:3.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Магуайр, Байи (Марсьяль, 45+2), Линделеф, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 79), Уильямс, Матич, Фред (Погба, 55), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Игало, 79), Д.Джеймс (Гринвуд, 56).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Р.Джеймс, Ковачич (Лофтус-Чик, 86), Жоржинью, Маунт (Педро, 90+1), Виллиан (Абрахам, 80), Жиру (Хадсон-Одои, 80).

В финале Кубка Англии "Челси" встретится с "Арсеналом", который ранее обыграл "Манчестер Сити".

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