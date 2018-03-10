"Челси" обыграл на своем поле "Кристал Пэлас"

"Челси" после серии неудачных результатов встретился с одним из аутсайдеров АПЛ "Кристал Пэлас", который неплохо играют против "аристократов" в последних матчах.

"Челси" активнее начал встречу, но первый момент создали гости, когда из-за штрафной пробил Таунсенд – мяч пролетел над перекладиной. Хозяева на это ответили неточным ударом Виллиана и несколькими навесами, а затем забили первый гол. Все тот же Виллиан снова решился на удар, мяч задел ногу защитника и юркнул в самый угол ворот Хеннеси. Прошло всего семь минут и "Челси" увеличил разницу в счете. Снова хозяевам помог рикошет, на этот раз мяч после удара Дзаппакосты попал в Келли, от которого залетел в сетку.

"Аристократы" не думали останавливаться даже после второго мяча, они продолжили атаковать, обстреливая ворота Хеннеси, но в первом тайме никак не могли попасть в створ. Самый реальный момент упустил Жиру, который с нескольких метров пробил мимо, откликнувшись на передачу Азара.

Во втором тайме картина не изменилась, "Челси" атаковал, создавал моменты, мог неоднократно забить третий гол. Жиру снова транжирил свои моменты, француз из выгоднейшей позиции расстреливал ворота, но попал в штангу. Также неплохо пробивал подключившийся к атаке Кэхилл, а Виллиан не попал в створ после перспективного штрафного.

Своя штанга была и у гостей, Сорлот отправил мяч в каркас ворот после массированной атаки "орлов", а поспешивший на добивание Таунсенд попал в защитника "Челси". Гости все же сумели отыграть один гол в концовке, когда Заха вывел на ворота ван Анхолта, того упустил Дзапаккоста, защитник "орлов" же не простил соперника, прошив Куртуа. Последние минуты гости провели в атаке, но времени, чтобы отыграться у них уже не хватило. "Челси" прервал неудачную серию, но все еще остался на пятом месте.

"Челси" – "Кристал Пэлас" 2:1

Голы: Виллиан, 25 – 1:0; Келли в свои ворота, 32 – 2:0; Ван Анхолт, 90 – 2:1

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристтенсен, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас (Бакайоко, 90), Алонсо, Виллиан, Азар (Педро 90), Жиру (Мората, 72).

"Кристал Пэлас": Хеннеси, Ван Анхолт, Келли, Томкинс, Шлупп (Ридевальд 74) Ван-Биссака, Миливоевич, Макартур, Таунсед (Ен. 82), Сорлот, Бентеке (Заха, 46).

Вячеслав Горбачев

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