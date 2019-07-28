"Челси" обыграл "Рединг". Команды забили семь голов на двоих

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"Челси" обыграл "Рединг". Команды забили семь голов на двоих
Лондонский "Челси" в товарищеском матче обыграл "Рединг со счетом 4:3. В составе лондонского клуба отличились Росс Баркли, Кенеди, а также Мэйсон Маунт, который оформил дубль.

"Рединг" (Англия) - "Челси" (Англия) - 3:4 (1:2)

Голы: Барретт, 13 - 1:0, Баркли, 23 - 1:1, Кенеди, 42 - 1:2, Моррисон, 49 - 2:2, Маунт, 57 - 2:3, Маунт, 60 - 2:4, Бэлдок, 71 - 3:4

В новом сезоне "Челси" стартует в чемпионате Англии гостевым матчем с "Манчестер Юнайтед". Поединок состоится 11 августа.

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