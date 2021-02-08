"Челси" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче с автоголом

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"Челси" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче с автоголом

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1. В концовке первого тайма счет открыл Мэйсон Маунт. Хозяева отыгрались на 54-й минуте благодаря автоголу Антонио Рюдигера. Через несколько минут победный гол забил Жоржиньо.

"Челси", набрав 39 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" (11) - остался на последнем, 20-м месте.

"Шеффилд Юнайтед" – "Челси" - 1:2 (0:1)

Голы: Маунт, 43 - 0:1, Рюдигер, 54 (автогол) - 1:1, Жоржиньо, 58 (с пенальти)

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Богл, Башем, Брайан (Шарп, 68), Лоу, Норвуд, Ландстрем, Берк (Макголдрик, 62), Флек, Иган, Макберни.

"Челси": Менди, Чилуэлл (Алонсо, 62), Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Кристенсен, Вернер (Канте, 75), Жиру (Хадсон-Одои, 62).

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