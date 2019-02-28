"Челси" обыграл "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас"

Завершились еще два матча 28-го тура чемпионата Англии. "Челси" дома победил "Тоттенхэм" благодаря голу Педро и автоголу Триппьера. "Манчестер Юнайтед" в гостях был сильнее "Кристал Пэлас". Дублем в этой встрече отметился Ромелу Лукаку, еще гол на счету Эшли Янга. У хозяев отличился Уорд.

"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:0 (0:0)

Голы: Педро, 57 - 1:0, Триппьер, 84 (автогол)

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Канте, Азар (Виллиан, 60), Жоржиньо, Педро, Игуаин (Жиру, 84).

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Триппьер, Дэвис, Санчес, Эриксен, Ламела (Льоренте, 70), Уинкс, Сиссоко (Роуз, 85), Кейн, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80).

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (0:1)

Голы: Лукаку, 33 - 0:1, Лукаку, 52 - 0:2, Уорд, 66 - 1:2, Янг, 83 - 1:3

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Шоу, Янг, Диогу Далот (Байи, 77), Мактомини, Фред (Гарнер, 90), Санчес (Рэшфорд, 77), Погба, Смоллинг, Лукаку.

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