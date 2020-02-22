"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче 27-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей голами отметился Оливье Жиру, забивший первый гол в этом сезоне, и Маркос Алонсо.
"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1 (1:0)
Голы: Жиру, 15 - 1:0, Алонсо, 48 - 2:0, Рюдигер, 89 (автогол) - 2:1
"Челси": Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Рюдигер, Жиру (Абрахам, 71).
"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд (Орье, 78), Дэвис, Ндомбеле (Ламела, 63), Ло Чельсо, Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн (Алли, 78), Вертонген.
После 27 туров АПЛ "Челси" занимает 4 место в турнирной таблице, "Тоттенхэм" расположился строчкой ниже.
А еще: "Челси" лишился ключевого игрока перед матчами с "Баварией" и "Ливерпулем"| http://soccernews.ru
главное
-
ПСЖ хочет переманить тренера "Лацио"
-
В Италии 40 футбольных матчей перенесли из-за коронавируса
-
"Сочи" официально объявил о переходе Рами
-
Президент "Урала" отказал "Рубину" в трансфере Меркулова
-
На выходных будет особенно жарко в АПЛ - сразу 3 топ-вывески! В остальных чемпионатах "накал" почти в полном составе ушел на каникулы!
Лента новостей
-
Жиру высказался о победе в матче с "Тоттенхэмом"
-
1
Фанаты "Барселоны" потребовали отставки Бартомеу, достав белые платки
-
Тренер "Сельты" похвалил всех игроков, включая Смолова
-
"Зенит" и минское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче
-
Юнес, которым интересовался "Краснодар", объяснил, почему остался в "Наполи"
-
Слуцкий прокомментировал победу над "Шерифом"
-
1
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ
-
"Барселона" отстранила советника Бартомеу после скандала с соцсетями
-
2
Goal: Неймар готов продлить контракт с ПСЖ
-
"Сельта" Смолова в меньшинстве одолела "Леганес" и покинула зону вылета в Примере
-
ПСЖ хочет переманить тренера "Лацио"
-
2
Смолова заменили в середине второго тайма матча с "Леганесом", россиянин ни разу не ударил по воротам соперника
-
Чемпион Европы-2008 порассуждал об уровне российского футбола
-
"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Пахтакор"
-
1
Гендиректор "Сочи" рассказал, как приход Кокорина повлиял на атмосферу в команде
-
1
"Атлетико" теряет Лемара
-
Арустамян анонсировал ещё один громкий трансфер "Сочи"
-
1
В Италии 40 футбольных матчей перенесли из-за коронавируса
-
1
Гвардиола высказался о своём будущем в "Манчестер Сити"
-
Аршавин оценил переход Рами в "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18