"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче 27-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отметился Оливье Жиру, забивший первый гол в этом сезоне, и Маркос Алонсо.

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1 (1:0)

Голы: Жиру, 15 - 1:0, Алонсо, 48 - 2:0, Рюдигер, 89 (автогол) - 2:1

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Рюдигер, Жиру (Абрахам, 71).

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд (Орье, 78), Дэвис, Ндомбеле (Ламела, 63), Ло Чельсо, Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн (Алли, 78), Вертонген.

После 27 туров АПЛ "Челси" занимает 4 место в турнирной таблице, "Тоттенхэм" расположился строчкой ниже.

А еще: "Челси" лишился ключевого игрока перед матчами с "Баварией" и "Ливерпулем"| http://soccernews.ru