"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Кубка лиги
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
Победу "аристократам" принесли гол Кая Хавертца и автогол Бена Дэвиса.
"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:0 (2:0)
Голы: Хавертц, 5 - 1:0, Дэвис, 34 (автогол) - 2:0
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хавертц (Вернер, 46), Лукаку.
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Ндомбеле, 46), Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 73), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 79), Лукас Моура (Хиль, 80), Кейн.
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