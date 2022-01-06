"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Кубка лиги

Теги челситоттенхэм

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Кубка лиги

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Победу "аристократам" принесли гол Кая Хавертца и автогол Бена Дэвиса.

"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:0 (2:0)
Голы: Хавертц, 5 - 1:0, Дэвис, 34 (автогол) - 2:0

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хавертц (Вернер, 46), Лукаку.

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Ндомбеле, 46), Хейбьерг, Скипп (Уинкс, 73), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 79), Лукас Моура (Хиль, 80), Кейн.

Не пропустите: "Челси" может включиться в борьбу за Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 января

Главные новости дня: 5 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов