"Челси" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в Лигу Чемпионов

Теги челсивулверхэмптон

"Челси" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в Лигу Чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:0. Победу "аристократам" принесли голы Мэйсона Маунта и Оливье Жиру.

"Челси" занял четвертое место в Премьер-лиге и пробился в Лигу Чемпионов. "Вулверхэмптон" завершил сезон на 7-й позиции.

"Челси" Лондон – "Вулверхэмптон" Вулверхэмптон - 2:0 (2:0)
Голы: Маунт, 45+1 - 1:0, Жиру, 45+4 - 2:0

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Зума, Рюдигер, Алонсо, Маунт (Педро, 85), Жоржиньо (Баркли, 88), Пулишич (Хадсон-Одои, 78), Ковачич (Лофтус-Чик, 85), Аспиликуэта, Жиру (Абрахам, 78).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Рубен Винагре, 58), Коуди, Боли, Доэрти (Поденсе, 59), Дендонкер, Саисс, Рубен Невеш (Моутинью, 59), Нету (Траоре, 46), Хименес, Диогу Жота (Бруну Жордау, 84).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Талалаев возглавил "Ахмат"

Талалаев возглавил "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов