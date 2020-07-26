"Челси" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в Лигу Чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:0. Победу "аристократам" принесли голы Мэйсона Маунта и Оливье Жиру.

"Челси" занял четвертое место в Премьер-лиге и пробился в Лигу Чемпионов. "Вулверхэмптон" завершил сезон на 7-й позиции.

"Челси" Лондон – "Вулверхэмптон" Вулверхэмптон - 2:0 (2:0)

Голы: Маунт, 45+1 - 1:0, Жиру, 45+4 - 2:0

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Зума, Рюдигер, Алонсо, Маунт (Педро, 85), Жоржиньо (Баркли, 88), Пулишич (Хадсон-Одои, 78), Ковачич (Лофтус-Чик, 85), Аспиликуэта, Жиру (Абрахам, 78).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Рубен Винагре, 58), Коуди, Боли, Доэрти (Поденсе, 59), Дендонкер, Саисс, Рубен Невеш (Моутинью, 59), Нету (Траоре, 46), Хименес, Диогу Жота (Бруну Жордау, 84).

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