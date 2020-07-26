"Челси" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в Лигу Чемпионов
В матче 38-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:0. Победу "аристократам" принесли голы Мэйсона Маунта и Оливье Жиру.
"Челси" занял четвертое место в Премьер-лиге и пробился в Лигу Чемпионов. "Вулверхэмптон" завершил сезон на 7-й позиции.
"Челси" Лондон – "Вулверхэмптон" Вулверхэмптон - 2:0 (2:0)
Голы: Маунт, 45+1 - 1:0, Жиру, 45+4 - 2:0
"Челси": Кабальеро, Джеймс, Зума, Рюдигер, Алонсо, Маунт (Педро, 85), Жоржиньо (Баркли, 88), Пулишич (Хадсон-Одои, 78), Ковачич (Лофтус-Чик, 85), Аспиликуэта, Жиру (Абрахам, 78).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Рубен Винагре, 58), Коуди, Боли, Доэрти (Поденсе, 59), Дендонкер, Саисс, Рубен Невеш (Моутинью, 59), Нету (Траоре, 46), Хименес, Диогу Жота (Бруну Жордау, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18