"Челси" обыгрывает "Саутгемптон" и выходит в финал Кубка Англии

Во втором полуфинальном матче Кубка Англии лондонскому "Челси" на "Уэмбли" противостоял "Саутгемптон". Фаворитом встречи не безосновательно считались лондонцы, что правда в кубковых матчах случаются разные сюрпризы и сбрасывать "святых" со счетов заранее не стоило бы любой команде.

Лондонцы активно провели стартовую четверть игры и были близки к тому, чтобы открыть счет. Сначала пристреливался Азар, но его удар цели не достиг. А вот Виллиан с паса все того же Азара угодил в перекладину. А на 15-й минуте у команды Антонио Конте был отличный шанс забить со стандарта. Канте заработал штрафной, Виллиан мягко перебрасывал мяч через стенку, но снаряд опустился лишь на сетку ворот.

Однако после столь активного начала поединка, наступило долгоиграющее затишье. Обе команды подолгу возились с мячом преимущественно в центре поля. Поэтому публика откровенно скучала на главном стадионе Англии.

Совсем другой получилась вторая половина встречи. Во многом благодаря тому, что уже на первой же минуте тайма Оливье Жиру в отличном стиле открыл счет в матче. Азар зацепил мяч после дальнего заброса, неуклюже прокинул себе на ход, а получился пас на Жиру. Оливье феноменальным образом убрал трех соперников, бросавшихся в ноги, а затем пробил в пустой угол – 1:0.

Практически сразу же могли лондонцы забивать второй. На этот раз Азар, убежав к штрафной соперника, бил самостоятельно, но в створ не попал. Чуть позже включил активность и "Саутгемптон". Положение обязывало – "святым" нужно было отыгрываться. В ряде эпизодов пришлось потрудиться на славу Кабальеро. Так на 73-й минуте вратарь "Челси" вытащил тяжелый мяч после удара Редмонда. А через минуту Вилли поймал снаряд лишь на линии ворот после атаки соперника. Лондонцы тут же могли более чем достойно ответить команде Марка Хьюза. Азар на полукруге штрафной площади увернулся от опеки Ромеу, после чего выстрелил под перекладину. Алекс Маккарти успел вскинуть руку, выудив футбольную сферу из-под перекладины.

Развязка же встречи заключалась в замене, которую Конте произвел на 80-й минуте. На поле появился Мората и уже через две минуты забил столь важный для лондонцев гол. Аспиликуэта с правого фланга вырезал прекрасный навес на Морату, тот оттеснил корпусом Худта, после чего пробил головой с отскоком от газона. Без шансов для Маккарти – 2:0.

Что интересно, после этого счет еще дважды мог меняться на табло. Сначала интригу встрече мог вернуть "Саутгемптон". Седрик правым краем развил отличную скорость, далее классным прострелом отправив мяч на дальний угол. Рикошет от боровшихся с Чарли Остином игроков "Чесли" отправил мяч в штангу. А буквально в ответной атаке Азар простреливал в штрафную на Морату, тот подправлял мяч в створ казалось наверняка, но Йосида успел выбить снаряд с ленточки.

В итоге матч так и закончился с перевесом лондонцев в два мяча. В финале Кубка Англии "Челси" встретится с "Манчестер Юнайтед".

"Челси" – "Саутгемптон" – 2:0

Голы: Жиру, 46 – 1:0. Мората, 82 – 2:0.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Эмерсон, Кэйхилл, Рюдигер, Канте, Фабрегас (Педро, 76), Мозес, Азар, Виллиан (Бакайоко, 64), Жиру (Мората, 80).

"Саутгемптон": МакКарти, Седрик, Бертран, Беднарек (Габбьядини, 78), Йосида, Худт, Лемина, Ромеу, Хейбьерг (Редмонд, 63), Остин, Лонг (Тадич, 63).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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