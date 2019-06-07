"Челси" обжаловал трансферный бан в Спортивном арбитражном суде

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"Челси" обжаловал трансферный бан в Спортивном арбитражном суде

Лондонский "Челси" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на трансферный запрет от ФИФА.

CAS подтвердил регистрацию жалобы английского клуба, однако дата её рассмотрения пока не называется.

Стоит отметить, что на время рассмотрения апелляции запрет на регистрацию новичков откладывается.

Согласно решению ФИФА, "Челси" не может покупать футболистов этим летом и в январе 2020 года. Такое наказание клуб получил за нарушение правил при переходах несовершеннолетних игроков.

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