"Челси" оценил Канте суммой, превышающей 100 миллионов евро

Лондонский "Челси" повесил ценник на своего ведущего полузащитника Н'Голо Канте, информирует Le 10 Sport со ссылкой на британскую прессу.

Так, по сведениям источника, "аристократы" могут рассмотреть вопрос о продаже 27-летнего хавбека, если этим летом по нему поступит предложение в размере 113-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" может отказаться от приглашения Сарри. | soccernews.ru