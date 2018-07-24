"Челси" оценит предложения по трем своим лидерам

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"Челси" оценит предложения по трем своим лидерамЛондонский "Челси" оценит предложения по трем своим лидерам - полузащитнику Н'Голо Канте и вингерам Эдену Азару и Виллиану.

Согласно информации Le 10 Sport, "аристократы" намерены изучить все поступившие им предложения по трем ведущим игрокам. После ознакомлением с суммами, которые будут предложены за француза, бельгийца и бразильца, клуб примет решение по будущему каждого из игроков - кто будет продан, а кто продолжит выступления на "Стэмфорд Бридж"

Напомним, "Челси" поднял цену на Виллиану. | soccernews.ru

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