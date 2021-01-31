"Челси" одержал первую победу под руководством Тухеля

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле обыграл "Бернли" со счетом 2:0. Победу лондонскому клубу принесли голы Сезара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

"Челси" одержал первую победу под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля. Благодаря победе "аристократы", набрав 33 очка, вышли на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" (22) - на 15-й позиции.

"Челси" – "Бернли" - 2:0 (1:0)

Голы: Аспиликуэта, 40 - 1:0, Алонсо, 84 - 2:0

"Челси": Менди, Алонсо, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Ковачич, Маунт, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Абрахам (Пулишич, 46), Вернер.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Питерс, Ми, Тарковски, Вествуд, Корк, Брэйди, Макнил, Вуд, Выдра (Родригес, 57).

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