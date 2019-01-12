"Челси" одержал победу над "Ньюкаслом"
В рамках 22-го тура АПЛ "Челси" оказался сильнее "Ньюкасла". Эта победа не изменила положение "синих" в турнирной таблице. Они по-прежнему занимают 4-ю позицию. "Сороки" так и остались в зоне вылета.
"Челси - "Ньюкасл" 2:1
Голы: Педро, 9 - 1:0, Кларк, 40 - 1:1, Виллиан, 57 - 2:1
"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар (Жиру, 87), Канте, Педро (Хадсон-Одои, 81), Ковачич (Баркли, 63), Виллиан, Жоржиньо.
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Кларк, Йедлин (Манкильо, 82), Лежен, Лонгстафф, Ритчи, Хэйден, Атсу, Рондон, Перес (Мерфи, 82).
Предупреждения: Ритчи (24), Жоржиньо (63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|54
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|9
|Уотфорд
|21
|29
|10
|Вулверхэмптон
|21
|29
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10