"Челси" одержал победу над "Ньюкаслом"

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"Челси" одержал победу над "Ньюкаслом"

В рамках 22-го тура АПЛ "Челси" оказался сильнее "Ньюкасла". Эта победа не изменила положение "синих" в турнирной таблице. Они по-прежнему занимают 4-ю позицию. "Сороки" так и остались в зоне вылета.

"Челси - "Ньюкасл" 2:1

Голы: Педро, 9 - 1:0, Кларк, 40 - 1:1, Виллиан, 57 - 2:1

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар (Жиру, 87), Канте, Педро (Хадсон-Одои, 81), Ковачич (Баркли, 63), Виллиан, Жоржиньо.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Кларк, Йедлин (Манкильо, 82), Лежен, Лонгстафф, Ритчи, Хэйден, Атсу, Рондон, Перес (Мерфи, 82).

Предупреждения: Ритчи (24), Жоржиньо (63).   

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