"Челси" одержал волевую победу в матче с "Кардиффом"

Теги челсикардифф сити

"Челси" одержал волевую победу в матче с "Кардиффом"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Челси" на последних минутах вырвал победу у "Кардиффа".

Счет был открыт на 46-й минуте Виктором Камарасой с точного паса Гарри Атера. В конце второго тайма в составе "Челси" отличились Сесар Аспиликуэта и Лофтус-Чик. 

"Кардифф Сити" - "Челси" - 1:2.

Голы: Камараса, 46 - 1:0, Аспиликуэта, 84 - 1:1, Лофтус-Чик, 90 - 1:2.

"Кардифф": Этеридж, Пелтьер, Беннетт, Моррисон, Манга, Мерфи (Мендес-Лэйнг, 90), Артер (Роллс, 80), Камараса, Гуннарссон, Хойлетт, Ньяссе(Зохоре, 85).

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Рюдигер, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Ковачич, Виллиан, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Педро (Азар, 53), Игуаин (Жиру, 77).

"Челси", имея в активе 60 баллов, занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, "Кардифф" расположился на 18 месте.

А еще: Геркус: "Если из Лиги 1 убрать ПСЖ - это будет уровень РПЛ"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой"

ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
2 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 61
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
6 Челси Челси 31 60
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 31 44
8 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
9 Эвертон Эвертон 32 43
10 Уотфорд Уотфорд 31 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 31 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов