"Челси" одержал волевую победу в матче с "Кардиффом"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Челси" на последних минутах вырвал победу у "Кардиффа".

Счет был открыт на 46-й минуте Виктором Камарасой с точного паса Гарри Атера. В конце второго тайма в составе "Челси" отличились Сесар Аспиликуэта и Лофтус-Чик.

"Кардифф Сити" - "Челси" - 1:2.

Голы: Камараса, 46 - 1:0, Аспиликуэта, 84 - 1:1, Лофтус-Чик, 90 - 1:2.

"Кардифф": Этеридж, Пелтьер, Беннетт, Моррисон, Манга, Мерфи (Мендес-Лэйнг, 90), Артер (Роллс, 80), Камараса, Гуннарссон, Хойлетт, Ньяссе(Зохоре, 85).

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Рюдигер, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Ковачич, Виллиан, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Педро (Азар, 53), Игуаин (Жиру, 77).

"Челси", имея в активе 60 баллов, занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, "Кардифф" расположился на 18 месте.

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