"Челси" одолел "Ньюкасл" и другие результаты 29-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Челси"
Представляем результаты матчей 29-го тура АПЛ.
"Челси" - "Ньюкасл" 1:0
Гол: Хавертц, 89 - 1:0
"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен, Сарр (Пулишич, 78), Жоржиньо, Канте, Маунт (Ковачич, 63), Чалоба, Зиеш, Хавертц, Вернер (Лукаку, 63).
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо (Гэйл, 90), Шер, Берн, Ласселс, Таргетт, Альмирон (Сен-Максимен, 69), Мерфи (Фрэйзер, 90), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Вуд.
"Вест Хэм" - "Астон Вилла" 2:1
Голы: Ярмоленко, 70 - 1:0, Форнальс, 82 - 2:0, Рэмзи, 90 - 2:1
"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл (Фредерикс, 57), Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 52), Бенрахма (Диоп, 87).
"Астон Вилла": Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь (Янг, 10), Коутиньо, Макгинн, Дуглас Луис (Буэндиа, 79), Рэмзи, Кэш, Ингз (Бэйли, 69), Уоткинс.
"Саутгемптон" - "Уотфорд" 1:2
Голы: Эрнандес, 14 - 0:1, Эрнандес, 34 - 0:2, Эльюнусси, 45 - 1:2
"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси, Ромеу (Редмонд, 74), Уорд-Проуз, Лонг, Смоллбоун (Броя, 46; Лонг, 90), Адамс.
"Уотфорд": Фостер, Фемения (Кэткарт, 90), Кабаселе, Самир, Камара, Сиссоко, Куцка, Луза, Эрнандес, Деннис (Кинг, 87), Жоао Педро.
"Эвертон" - "Вулверхэмптон" 0:1
Гол: Коуди, 49 - 0:1
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кенни, Холгейт, Миколенко (Алли, 59), Дукуре, ван де Бек, Грэй (Таунсенд, 74), Ришарлисон, Гордон.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер (Тринкау, 83), Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Поденсе, 16), Хименес (Фабиу Силва, 88).
Удаление: Кенни (78).
"Лидс" - "Норвич" 2:1
Голы: Родриго, 14 - 1:0, Маклин, 90 - 1:1, Гелхардт, 90 - 2:1
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Форшоу, Клих (Гелхардт, 90), Родриго (Кох, 60), Бэмфорд (Харрисон, 46), Джеймс, Рафинья.
"Норвич": Крул, Ааронс (Гилмор, 88), Гибсон, Кабак, Уильямс, Рупп (Норманн, 46), Маклин, Ле-Мелу, Рашица, Пукки, Сарджент (Роу, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18