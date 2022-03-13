"Челси" одолел "Ньюкасл" и другие результаты 29-го тура АПЛ

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"Челси" одолел "Ньюкасл" и другие результаты 29-го тура АПЛФото: твиттер "Челси"

Представляем результаты матчей 29-го тура АПЛ.

"Челси" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Хавертц, 89 - 1:0

"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен, Сарр (Пулишич, 78), Жоржиньо, Канте, Маунт (Ковачич, 63), Чалоба, Зиеш, Хавертц, Вернер (Лукаку, 63).

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо (Гэйл, 90), Шер, Берн, Ласселс, Таргетт, Альмирон (Сен-Максимен, 69), Мерфи (Фрэйзер, 90), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Вуд.


"Вест Хэм" - "Астон Вилла" 2:1

Голы: Ярмоленко, 70 - 1:0, Форнальс, 82 - 2:0, Рэмзи, 90 - 2:1

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл (Фредерикс, 57), Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 52), Бенрахма (Диоп, 87).

"Астон Вилла": Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь (Янг, 10), Коутиньо, Макгинн, Дуглас Луис (Буэндиа, 79), Рэмзи, Кэш, Ингз (Бэйли, 69), Уоткинс.   


"Саутгемптон" - "Уотфорд" 1:2

Голы: Эрнандес, 14 - 0:1, Эрнандес, 34 - 0:2, Эльюнусси, 45 - 1:2

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси, Ромеу (Редмонд, 74), Уорд-Проуз, Лонг, Смоллбоун (Броя, 46; Лонг, 90), Адамс.

"Уотфорд": Фостер, Фемения (Кэткарт, 90), Кабаселе, Самир, Камара, Сиссоко, Куцка, Луза, Эрнандес, Деннис (Кинг, 87), Жоао Педро.


"Эвертон" - "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Коуди, 49 - 0:1

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кенни, Холгейт, Миколенко (Алли, 59), Дукуре, ван де Бек, Грэй (Таунсенд, 74), Ришарлисон, Гордон.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер (Тринкау, 83), Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Поденсе, 16), Хименес (Фабиу Силва, 88).

Удаление: Кенни (78).


"Лидс" - "Норвич" 2:1

Голы: Родриго, 14 - 1:0, Маклин, 90 - 1:1, Гелхардт, 90 - 2:1

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Форшоу, Клих (Гелхардт, 90), Родриго (Кох, 60), Бэмфорд (Харрисон, 46), Джеймс, Рафинья.

"Норвич": Крул, Ааронс (Гилмор, 88), Гибсон, Кабак, Уильямс, Рупп (Норманн, 46), Маклин, Ле-Мелу, Рашица, Пукки, Сарджент (Роу, 62).

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