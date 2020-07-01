"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон

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"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон

"Челси" показал, как будет выглядеть новая домашняя форма на сезон-2020/21.

Комплект выполнен в традиционном синем цвете c небольшими темно-синими вставками и узорами.

Технический спонсор лондонского клуба - Nike, а титульным с сезона-2020/21 станет оператор сотовой связи Three, логотип которого размещен в центре футболки.

Команда занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 1 июля, "Челси" на выезде сыграет с "Вест Хэмом".

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